مراسلة العالم توضح مطالب اتحاد العام التونسي من اضرابه

العالم – خاص بالعالم

وقالت مراسلة العالم ان هذا الاضراب تحدث عنه الاتحاد العام التونسي للشغل منذ اكثر من شهر وتم اصدار البرقيات منذ اكثر من اسبوعين لكن الحكومة لم تدعو الاتحاد لجلسة تفاوضية الا مرة واحدة فقط والاتحاد اعتبر ان هذه الجلسة غير جادية ولم تثمر عن اي نتائج.

واشارت الى اعلان الاتحاد عن الغاء الاضراب فور الوصول الى نتائج ايجابية بخصوص مطالبه.

واهم المطالب هو سحب المنشور الذي يعرف بعدد 20 وهو المنشور الذي يقيد المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد والحكومة ويضعها وفق ترخيص من رئاسة الحكومة.

ويدعو الاتحاد لالغاء المساهمة التضامنية بـ1% في الصناديق الاجتماعية هذه المساهمة التي تقطع شهريا من راتب العمال بالاضافة الى تطبيق جميع النقاط الواردة في الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والاتحاد.

ونفى ان امين الاتحاد طلبه زيادة الاجور انما يريد ان يكون هناك حماية للقوة الشرائية للمواطن عبر الغاء هذه المساهمة التضامنية.

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