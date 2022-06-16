لافرنتيف: روسيا تعتبر عملية تركيا العسكرية في سورية عملا غير حكيم

العالم - خاص بالعالم

وشددت الدول الضامنة لمسار أستانا في البيان؛ العزم على مكافحة الإرهاب والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وبذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

كما أدان البيان الايراني الروسي التركي الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وطالب بوقفها.

ورغم أن محادثات الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا أكدت ضرورة الحفاظ على الهدوء عبر التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب؛ لكن من دون تحديد ما يعنيه ذلك لخطط تركيا لتنفيذ عملية عسكرية تستهدف المقاتلين الأكراد.

وفي هذا السياق وصف المبعوث الروسي الخاص بسوريا الكسندر لافرنتيف تصرفات تركيا في الشمال السوري بغير العقلانية، وقال إنها تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وقال ألكسندر لافرنتيف مبعوث روسيا الخاص في سورية:"إن روسيا تعتبر عملية تركيا العسكرية المحتملة في سوريا عملا غير حكيم لأنها قد تتسبب في تصعيد الوضع وزعزعة الاستقرار.. حاولنا إقناع الأتراك بأنه يتعين حل الأمر عبر وسائل سلمية دون اللجوء إلى العنف".

هذه التطورات تدفع إلى تساؤلات حول ما إذا كانت أنقرة ستتخلى عن عمليتها العسكرية؟ أما أنها ماضية في تحركها كما تقول لحماية حدودها وسلامة أنها القومي من تهديدات الإرهابيين.

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