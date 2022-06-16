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لافرنتيف: روسيا تعتبر عملية تركيا العسكرية في سورية عملا غير حكيم

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

لا يتحقق استقرار الشمال السوري إلا بوحدة الأراضي؛ أبرز ما ركز عليه البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ18 بصيغة أستانا، أكد أيضا من العاصمة الكازاخية نور سلطان؛ رفض جميع المحاولات لإيجاد حقائق جديدة على الأرض بما في ذلك"مبادرات الحكم الذاتي"غير المشروعة بذريعة مكافحة الإرهاب.

العالم - خاص بالعالم

وشددت الدول الضامنة لمسار أستانا في البيان؛ العزم على مكافحة الإرهاب والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وبذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

كما أدان البيان الايراني الروسي التركي الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وطالب بوقفها.

ورغم أن محادثات الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا أكدت ضرورة الحفاظ على الهدوء عبر التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب؛ لكن من دون تحديد ما يعنيه ذلك لخطط تركيا لتنفيذ عملية عسكرية تستهدف المقاتلين الأكراد.

وفي هذا السياق وصف المبعوث الروسي الخاص بسوريا الكسندر لافرنتيف تصرفات تركيا في الشمال السوري بغير العقلانية، وقال إنها تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وقال ألكسندر لافرنتيف مبعوث روسيا الخاص في سورية:"إن روسيا تعتبر عملية تركيا العسكرية المحتملة في سوريا عملا غير حكيم لأنها قد تتسبب في تصعيد الوضع وزعزعة الاستقرار.. حاولنا إقناع الأتراك بأنه يتعين حل الأمر عبر وسائل سلمية دون اللجوء إلى العنف".

هذه التطورات تدفع إلى تساؤلات حول ما إذا كانت أنقرة ستتخلى عن عمليتها العسكرية؟ أما أنها ماضية في تحركها كما تقول لحماية حدودها وسلامة أنها القومي من تهديدات الإرهابيين.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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بالفيديو.. لافرنتيف: روسيا تعتبر عملية تركيا العسكرية في سورية عملا غير حكيم

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