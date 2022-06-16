الإتحاد العام التونسي للشغل ينظم إضرابا شمل 159 مؤسسة حكومية

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واعتبر الطبوبي ان الاضراب العام نجح بنسبة تفوق 96 بالمائة حيث شمل 159 مؤسسة حكومية في مختلف القطاعات الحساسة بينها النقل و البريد والإعلام والبنوك.



وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الإضراب الذي نفذه الاتحاد نجح بنسبة تجاوزت 96%، وأتى ثماره في كافة ربوع تونس، مشيرا إلى تمسك الاتحاد بالنضال من أجل الحصول على حقوقه كاملة.

وأكد الطبوبي، خلال كلمة له، أن الاتحاد رفض المشاركة في الحوار الوطني الحالي “لأنه لا يرى فيه أيّ حلّ لتونس” وفق تقديره.

وتابع في كلمته التي تتزامن مع إضراب القطاع العام التونسي أن هدف الإضراب الحصول على حقوق الطبقة العاملة، بعدما أعطت الحكومات السابقة وعودا زائفة ولم تحقق كافة المطالب،

فيما تفاوتت نسب الاقبال على الاضراب في مختلف المحافظات التونسية تمسك اتحاد الشغل بمطالبه ذات الطابع الاجتماعي مهددا باللجوء إلى الاضراب العام في الوظيفة العمومية و إلى الاضراب العام الشامل إذا لم تستجب الحكومة



الحكومة التونسية لجأت إلى التسخير في بعض القطاعات دون أن تبدى بوادر تجاوب مع مطالب الاتحاد، وضع يبدو مرشحا للمزيد من التوتر بين الجانبين.



تصعيد في الشارع التونسي يهدد بتفاقم الأزمة المركبة في البلاد.

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