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وزارة الصحة تسجل 3 وفيات و146 إصابة جديدة بكورونا في إيران

وزارة الصحة تسجل 3 وفيات و146 إصابة جديدة بكورونا في إيران
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 3 وفيات و146 إصابة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية بفيروس كورونا في إيران.

العالم- ايران

وجاء في البيان الصادر عن دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بكورونا في إيران، بلغ 141 ألفا و360 حالة، ومجموع المصابين بهذا الفيروس الوبائي 7 ملايين و234 ألفا و367 شخصا.

كما لفت البيان، إلى تعافي ما يبلغ 7 ملايين و59 ألفا و934 شخصا من بين إجمالي المصابين بمرض كورونا في إيران؛ لحد اليوم.

وحول عملية التطعيم العام ضد فيروس كورونا الوبائي، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها الخميس، توزيع 150 مليونا و191 ألفا و547 جرعة (الأولى والثانية والثالثة) على صعيد البلاد.

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