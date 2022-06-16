الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢
١٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

باقري كني: لن نسمح للصهاينة بتمرير مخطط الـ"ايرانوفوبيا"

باقري كني: لن نسمح للصهاينة بتمرير مخطط الـ
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "على باقري كني": ليعلم أعداء الشعب الإيراني، بأن الجمهورية الإسلامية التي استطاعت أن تحطم سياسة "الضغوط القصوى الأمريكية"، وترغم قادة البيت الأبيض على الاعتراف بهذه الهزيمة النكراء، سوف لن تسمح للصهاينة بتمرير مخطط الـ "ايرانوفوبيا" ومحاولاتهم لإضفاء "الشرعية" على معاداة إيران عبر إثارة "الفوضى القصوى" في العالم.

العالم- ايران

وفي كلمته باجتماع "رابطة جامعات إيران الإسلامية" الذي انعقد بجامعة طهران اليوم، لفت "باقري كني" إلى جهود وزارة الخارجية الإيرانية على مدى الأشهر الأخيرة لبناء تعاون تجاري واقتصادي مستديم مع سائر البلدان وتوظيف هذه الأواصر لخدمة المسيرة التقدمية في البلاد.

ونوه بأنه تم في إطار هذه الاستراتيجية، إبرام اتفاقات عديدة مع دول المنطقة؛ وبما يشمل توقيع وثائق للتعاون في مجالات الترانزيت ومقايضة الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز؛ والعمل على الاستفادة المثلى من الموارد والطاقات الوطنية الصلبة والناعمة وعلي سبيل المثال موقع البلاد الاستراتيجي والجيو اقتصادي، وبالتالي الارتقاء بمكانة إيران الجيوستراتيجية على صعيدي المنطقة والعالم.

وحول محصلة هذه البرامج، فقد أشار مساعد وزير الخارجية إلى: تبادل ما يربو عن 100 وفد سياسي واقتصادي، على مستويات مختلفة ومنها رؤساء الجمهورية، بين إيران ودول القارات الخمس وفي غضون الأسابيع الأخيرة فقط؛ مضافا إلى توقيع أكثر من 50 وثيقة وخارطة طريق بهدف توسيع وتعزيز العلاقات الخارجية؛ مبينا أن هذه الجهود تدل على إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تسخير علاقاتها الخارجية لخدمة "المصالح الوطنية" و"توفير الرخاء الوطني" و"تعزيز الأمن القومي" في البلاد.

روابط ذات صلة

باقري كني:" إيرا ن وكازاخستان ترغبان في توسيع العلاقات الثنائية أكثر فأكثر "

كبير المفاوضين الايرانيين يتوجه الى اوسلو 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

احتجاجات غاضبة في الهند ضد نظام التجنيد الجديد

الكشف عن تنسيق صهيوني سعودي رفيع قبيل جولة بايدن

استخبارات جيش لبنان تحبط عملية تهريب 19 شخصا عبر البحر باتجاه إيطاليا

المالكي: الانتهاكات التركية على العراق ستضر بالعلاقات بين البلدين

تركيا تودع 16 صحفيا بالسجن بهذه التهمة..

بختام الاجتماع الدولي الـ 18 حول سوريا بصيغة أستانا.. سوسان: خروج القوات الأجنبية غير الشرعية ينهي آخر فصول العدوان