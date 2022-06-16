العالم- ايران

وفي كلمته باجتماع "رابطة جامعات إيران الإسلامية" الذي انعقد بجامعة طهران اليوم، لفت "باقري كني" إلى جهود وزارة الخارجية الإيرانية على مدى الأشهر الأخيرة لبناء تعاون تجاري واقتصادي مستديم مع سائر البلدان وتوظيف هذه الأواصر لخدمة المسيرة التقدمية في البلاد.

ونوه بأنه تم في إطار هذه الاستراتيجية، إبرام اتفاقات عديدة مع دول المنطقة؛ وبما يشمل توقيع وثائق للتعاون في مجالات الترانزيت ومقايضة الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز؛ والعمل على الاستفادة المثلى من الموارد والطاقات الوطنية الصلبة والناعمة وعلي سبيل المثال موقع البلاد الاستراتيجي والجيو اقتصادي، وبالتالي الارتقاء بمكانة إيران الجيوستراتيجية على صعيدي المنطقة والعالم.

وحول محصلة هذه البرامج، فقد أشار مساعد وزير الخارجية إلى: تبادل ما يربو عن 100 وفد سياسي واقتصادي، على مستويات مختلفة ومنها رؤساء الجمهورية، بين إيران ودول القارات الخمس وفي غضون الأسابيع الأخيرة فقط؛ مضافا إلى توقيع أكثر من 50 وثيقة وخارطة طريق بهدف توسيع وتعزيز العلاقات الخارجية؛ مبينا أن هذه الجهود تدل على إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تسخير علاقاتها الخارجية لخدمة "المصالح الوطنية" و"توفير الرخاء الوطني" و"تعزيز الأمن القومي" في البلاد.