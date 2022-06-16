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مراسل العالم: استشهاد 3 عناصر من الجيش السوري وإصابة 7 آخرين أثناء تفجير عبوات ناسفة من مخلفات المجموعات المسلحة بريف حمص الشمالي

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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