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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء صفوي: استراتيجية الهيمنة الاميركية منيت بالفشل والعالم يمضي قدما نحو تعدد القطبية
مراسل العالم: استشهاد 3 عناصر من الجيش السوري وإصابة 7 آخرين أثناء تفجير عبوات ناسفة من مخلفات المجموعات المسلحة بريف حمص الشمالي
شولتس: زيلينسكي "قبل دعوة" ألمانية للمشاركة في القمة المقبلة لمجموعة السبع
إضراب عام يشمل قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات والمؤسسات التعليمية
إضراب عام يشمل قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات والمؤسسات التعليمية
إضراب عام بدعوة من الاتحاد العام للشغل دفاعا عن حقوق الموظفين في وجه مماطلة الحكومة
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: الحكومة تسعى لتحقيق نتائج مبكرة لمشاريع نطنز وبادرود كأولويات قابلة للتنفيذ وبإمكان المواطنين مشاهدتها
أمير عبداللهيان: إذا تعاملت واشنطن بواقعية فان الدبلوماسية الايرانية ستواصل التمسك بالمسار الدبلوماسي لرفع الحظر عن الشعب الإيراني
وزير الخارجية الايراني أمام لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية : إيران لن تتراجع ولو خطوة واحدة عن حقوقها المشروعة ورفع الحظر الجائر
الكرملين يعتبر ضخ المزيد من الأسلحة الغربية الى اوكرانيا غير مجد على الإطلاق وسيؤدي إلى مزيد من الأضرار التي لحقت بالبلاد
مراسل العالم: استشهاد 3 عناصر من الجيش السوري وإصابة 7 آخرين أثناء تفجير عبوات ناسفة من مخلفات المجموعات المسلحة بريف حمص الشمالي
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش
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