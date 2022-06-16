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مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة ضد 'الانقلاب'

مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة ضد 'الانقلاب'
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكدت "لجنة أطباء السودان المركزية" مقتل أحد المتظاهرين في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم، خلال احتجاجات جديدة مطالبة بالحكم المدني ومحاكمة الذين تسببوا في مقتل المحتجين.

العالم ـ السودان

وقالت اللجنة في بيان: "ارتقت روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، ويرجح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان أثناء قمعها لتصعيد المواكب السلمية".

وأوضحت، أن "عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع بذلك إلى 102 منذ بدء التظاهرات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي".

وحسب مصادر إعلامية وشهود عيان "خرج مئات المحتجين في وسط الخرطوم وفي حي بري شرق العاصمة وفي مدينة أم درمان غرب النيل، إضافة إلى مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة".

ودعت قوى سياسية في السودان إلى مسيرات احتجاجية تتجه إلى القصر الرئاسي لرفض ما أسمته "الانقلاب العسكري على مطالب الثوار"، واستعدادا لمليونية 30 يونيو المرتقبة.

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