ماكرون يستبعد الاتصال ببوتين في الوقت القريب

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ووصل ماكرون والمستشار الألماني "أولاف شولتس" ورئيس الوزراء الإيطالي "ماريو دراغي" إلى أوكرانيا يوم الخميس، حيث عقدوا اجتماعا مع الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي".

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في كييف، بثه قصر الإليزيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "لا توجد مواضيع للمناقشة للاتصال بالرئيس بوتين حتى الآن، ولكن إذا ظهرت، فأنا لا أستبعد أنني سأفعل ذلك في المستقبل". وفي وقت سابق، قال ماكرون إنه أمضى حوالي 100 ساعة في محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بشأن الوضع في أوكرانيا.