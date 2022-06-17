استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين في عملية اغتيال بجنين + فيديو

العالم-فلسطين

وأكدت وزارة الصحة في تصريحٍ مقتضب استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثمانية آخرين برصاص الاحتلال , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

واعلن المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر محلية ان الشهداء هم: يوسف صلاح، وبراء لحلوح وليث أبو سرور.

وتسللت قوات صهيونية خاصة فجر اليوم إلى المنطقة الشرقية من جنين، ونصبت كمينًا لسيارة بيضاء من نوع مازدا وأطلقت النار تجاهها مباشرة؛ ما أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان على الفور.

وفي أعقاب ذلك وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال وسط اندلاع مواجهات قوية أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جنين

ومنذ بداية العام الجاري صعدت قوات الاحتلال الصهيوني من جرائم قتل الفلسطينيين؛ إذ استشهد حتى الآن أكثر من 60 مواطنًا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منهم ما لا يقل عن 27 من جنين ومخيمها.

جنين