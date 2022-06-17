ما وراء توقيت اعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن اضراب عام؟

خاص بالعالم

وقال الحمروني في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هذه الثلاث هي شريكة في العشرية التي مضت، يسميها البعض بالسوداء او الغير ناجحة، معتبراً ان الاتحاد العام التونسي للشغل هو ركيزة اساسية للاستقرار بالحد الادنى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ولكن ايضاً بات يمارس دوراً سياسياً، بمعنى انه خرج عن صبغته النقابية، لافتاً بان هناك تداخلا في التصور الجديد لدى امينه العام ومكتبه التنفيذي بين الدور النقابي والدور السياسي.

واوضح الحمروني، ان نور الدين الطبوبي مرة نراه اميناً عاماً للاتحاد التونسي للشغل ويدافع عن الشغالين وعن اجورهم وعن الحقوق الاجتماعية، ومرة نراه طرفا سياسيا وكأنه نقابته حزب سياسي، منبهاً بان توقيت اختيار الطبوبي للاعلان عن الاضراب العام جاء بعد لقائه بالسفير الامريكي والسفير الالماني والفرنسي في ظل ضعف تعاني منه الدولة وتصارع مراكز القوة داخل تونس.

ووصف الحمروني، الاضراب العام بانه لديه صبغة سياسية واضحة وهدفه مصارعة قرارات ومشروع الرئيس قيس سعيد الذي يسعى لبناء جمهورية جديدة ودستور جديد ينتظره الجميع.

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