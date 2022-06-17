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برعاية مكتب ممثل قائد الثورة الاسلامية في كربلا..

شاهد..مهرجان احتفاء بذكرى تأسيس الحشد الشعبي

الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

اقام  مكتب ممثل قائد الثورة الاسلامية الايرانية في محافظة كربلاء المقدسة  مهرجانا بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد الشعبي بناء على فتوى المرجعية الدينية العليا في العراق لمواجهة جماعة "داعش الوهابية".

العالم - خاص بالعالم

وثمن المشاركون دور الحشد الشعبي في تحرير الاراضي العراقية ورأوا انه صمام امان للعراق وشعبه.

وقال قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني: "الحشد اليوم هو مؤسسة امنية كبيرة، تحمي الوطن وتدافع عن الوطن وتنتمي لهذه الدولة، والحشد لم يتدخل في الصراعات الداخلية، هناك ماكنة اعلامية كبيرة باتهام الحشد الشعبيـ بإتهام الحشد الشعبي".

وقال مدير مكتب حركة نجباء في كربلاء المقدسة الشيخ ماجد الكعبي: "لو لا صدور هذه الفتوى، وخروج ابناء هذه المرجعية العظيمة وبمساندت الجمهورية الاسلامية وعلى رأسها اية الله السيد الخامنئي، بتقديم الدعم اللوجستي والاستشاري والمدربين، لما تحقق هذا الانتصار".

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