رئيسي: أميركا من جانب توجه الرسائل لنا ومن جانب آخر تفرض اجراءات جديدة للحظر

العالم - ايران

واشار رئيسي في كلمته اليوم الجمعة خلال الاجتماع "الجماهيري لنواة الجهاد والتقدم" الى التناقض في السياسات الأميركية تجاه ايران الأمر الذي دعا طهران الى عدم الوثوق بالادارة الأميركية، وقال: عندما نعلن اننا لا نثق بهم فعلى العالم أن يدرك لماذا لا نثق بهم، فهؤلاء لا يفون بالمواثيق".

وقال رئيسي: الأميركيون أقروا بفشل سياسة الضغوط القصوى مما يعني أن أن الثورة الاسلامية تواصل مسيرة الانتصار والتقدم بينما تتجه اميركا نحو الأفول والضعف.

وأضاف: تريد أميركا فرض القيود علينا ولكن يا ترى هل استطاع الحظر يوما فرض القيود على البلاد؟ اذا استطعنا مواصلة طريق تجاوز الحظر فهذه هي الحركة الجهادية.

يتبع