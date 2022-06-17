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رئيسي: أميركا من جانب توجه الرسائل لنا ومن جانب آخر تفرض اجراءات جديدة للحظر

رئيسي: أميركا من جانب توجه الرسائل لنا ومن جانب آخر تفرض اجراءات جديدة للحظر
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، ينبغي احباط الحظر، وأنني مستغرب من تصرفات أميركا فمن جهة توجه الرسائل الينا ومن جهة أخرى تزيد في قائمة اجراءات الحظر.

العالم - ايران

واشار رئيسي في كلمته اليوم الجمعة خلال الاجتماع "الجماهيري لنواة الجهاد والتقدم" الى التناقض في السياسات الأميركية تجاه ايران الأمر الذي دعا طهران الى عدم الوثوق بالادارة الأميركية، وقال: عندما نعلن اننا لا نثق بهم فعلى العالم أن يدرك لماذا لا نثق بهم، فهؤلاء لا يفون بالمواثيق".

وقال رئيسي: الأميركيون أقروا بفشل سياسة الضغوط القصوى مما يعني أن أن الثورة الاسلامية تواصل مسيرة الانتصار والتقدم بينما تتجه اميركا نحو الأفول والضعف.

وأضاف: تريد أميركا فرض القيود علينا ولكن يا ترى هل استطاع الحظر يوما فرض القيود على البلاد؟ اذا استطعنا مواصلة طريق تجاوز الحظر فهذه هي الحركة الجهادية.

يتبع

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