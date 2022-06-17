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زاخاروفا تعليقا على تصريح بيلوسي: حرب العراق ليست من الماضي

زاخاروفا تعليقا على تصريح بيلوسي: حرب العراق ليست من الماضي
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من الصحفيين الأمريكيين الذين طلبوا من الممثلين الروس عدم ذكر العراق لأن ذلك "كان في الماضي"، ومع ذلك ساستهم يستحضرونه.

العالم ـ روسيا

وكتبت زاخاروفا عن هذا الأمر تقول: "اليوم، امرأة رائعة من جميع النواحي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عزت التضخم الأمريكي الحالي لا لشيء آخر، بل إلى الحرب في العراق وكوفيد، وهي القائلة: "لدينا الآن حرب في العراق، لدينا الآن كوفيد".

وتابعت المتحدة باسم الخارجية الروسية تعليقها بهذا الشأن قائلة: "إنه لأمر مؤسف أن شبكة سي إن إن لا تدرك أن الحرب في العراق ليست بتاتا من الماضي، كما هو الحال لاحتلال القوات الأمريكية لسوريا".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد صرحت بأن الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد سببه "الحرب في العراق وكورونا".

وأثار هذا التصريح الذي أحال الوضع الاقتصادي المتردي إلى الحرب في العراق، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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