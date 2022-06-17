أهالي جنين يشيعون جثامين الشهداء ويتوعدون الإحتلال بالثأر

العالم - مراسلون

براء لحلوح ويوسف صلاح وليث ابو سرور، رجال كانوا يحملون السلاح دفاعا عن شعبهم فحملهم شعبهم على الاكف وسار بهم نحو مثواهم الاخير والدعوات ظلت اثر التشييع يتردد صداها في كل الضفة الغربية بالانتقام من الاحتلال وتغليب المقاومة في كل وقت.

على مدار الاسابيع الاخيرة عمل الاحتلال على تهيأة الاجواء لعملية عسكرية كبيرة في مخيم جنين تماثل تلك التي شهدها المخيم في العام ٢٠٠٢ بهدف القضاء على المقاومة.

لكن حجم الخسائر المتوقعة في صفوفه جعلته يعيد النظر ويذهب نحو ما وصفها البعض بعمليات الاصطياد المفاجئة للمقاومين الفلسطينيين سواء بالقتل او الاعتقال.

الاحتلال حتى اللحظة يحاول ان يثبت لذاته بانه قادر على انهاء المقاومة الفلسطينية لكنه دائما يفشل.

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