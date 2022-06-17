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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مصادر يمنية: استشهاد طفل يبلغ من العمر 10 أشهر وإصابة امرأتين في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة
وزير الخارجية الايراني في تغريدة: ندعو اميركا الى الابتعاد عن جنون الحظر الجديد والوكالة الذرية الدولية إلى تجنب الخطوات السياسية
وزير الخارجية الايراني في تغريدة: نتمسك بقانون البرلمان ونواصل المفاوضات وندعو اميركا الى التحلي بالواقعية
مراسلة العالم : جيش الاحتلال يعلن سقوط منطاد مراقبة للجيش بقطاع غزة ويقوم بانزال كافة مناطيد المراقبة على طول الحدود الشرقية للقطاع
مراسل العالم: مقتل حارس أمن وإصابة عدد من موظفي مشفى في بيرباشا بتعز اليمنية الخاضعة لسيطرة العدوان إثر اقتحامه من قبل عناصر مسلحة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-06-2022
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الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.