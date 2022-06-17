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الاتحاد الأوروبي: انضمام 10 أعضاء جدد إلى الاتحاد سيتطلب إصلاحه

الاتحاد الأوروبي: انضمام 10 أعضاء جدد إلى الاتحاد سيتطلب إصلاحه
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه رايندرز، أن احتمال انضمام 10 أعضاء جدد إلى الاتحاد الأوروبي سيتطلب إصلاحات جذرية للتكتل.

العالم ـ أوروبا

وقال في مقابلة مع قناة "LN24" التلفزيونية البلجيكية: "في الوقت الحالي، تتمتع ألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا بوضع المرشحين الرسميين لعضوية الاتحاد الأوروبي، ومن بين الدول المحتملة البوسنة والهرسك، وكذلك كوسوفو".

وأضاف: "هذا يوضح الحاجة إلى إصلاح جذري للاتحاد الأوروبي.. إذا كان هناك الكثير منا، فلن نكون قادرين على العمل بذات الوضع كما هو الحال الآن".

وأشار إلى أنه "سيتعين على الاتحاد الأوروبي تغيير قواعد اتخاذ القرارات الرئيسية ومراجعة قواعد تعيين المفوضين الأوروبيين، مع حد محتمل لعددهم".

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق، على "قرار التوصية بمنح أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، بشرط تنفيذ عدد من الإصلاحات المهمة في البلاد".

وأوصت المفوضية الأوروبية أيضا، بمنح وضع "مرشح الاتحاد الأوروبي" لمولدوفا.

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الاتحاد الأوروبي: انضمام 10 أعضاء جدد إلى الاتحاد سيتطلب إصلاحه