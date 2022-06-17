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العامري: الفتوى المباركة حولت الازمة الى فرصة

العامري: الفتوى المباركة حولت الازمة الى فرصة
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال زعيم تحالف الفتح العراقي هادي العامري، اليوم الجمعة، ان الفتوى المباركة حولت الازمة الى فرصة وتجاوز فيها الارهاب والطائفية البغيضة.

العالم - العراق

واشار هادي العامري خلال حفل تأبيني لأربعينية الفقيد الانصاري انه" قدمنا في هذا الطريق خيرة أبناء العراق من المؤمنين الصادقين والقادة الشهداء " ،مضيفا "قافلة الشهداء مازالت مستمرة ولدينا اكثر من 3 الاف شهيد خلال معارك داعش "

واوضح العامري ان "بدر جاءت نتيجة الفتوى المباركة للشهيد الصدر لتصحيح المبادئ والقيم " مشددا على ان "أبناء الحركة الأسلامية والرساليون هم من قدموا التضحيات لمقارعة النظام البائد "

واضاف انه "نتيجة الفتوى المباركة ان نحول الازمة الى فرصة وتجاوزنا فيها الارهاب والطائفية البغيضة وشكلنا الحشد".

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