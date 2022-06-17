الجيش الأمريكي يوسع قواعده شرقي سوريا ويعززها بدفاعات جوية

العالم-سوریا

ونقل مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، عن مصادر محلية بريف الحسكة، قولها إن القوات الأمريكية عززت قاعدتها غير الشرعية في منطقة جسم السد الشمالي بالقرب من منشأة "استراحة وزير الري الحكومية السابقة"، بمنظومة رادار حديثة بعد قيامها ببناء قواعد لنصب الرادار عليها وبناء عدد كبير من المستودعات الضخمة في محيطها.

وأشارت المصادر إلى أن القاعدة المذكورة هي من أولى القواعد التي أنشأتها القوات الأمريكية بمساندة من مسلحي قوات "قسد" الموالية لها بمدينة الحسكة، والتي تضم مستودعات كبيرة ومركز قيادة ومهبطا للمروحيات العسكرية على جسم السد المذكور.

وبحسب المصادر ذاتها، قامت "قوات أمريكية أيضا بتوسيع قاعدة صوامع الحبوب والتي تضم مهبطا للطائرات، في بلدة تل بيدر شمالي الحسكة بالقرب من أوتستراد (M4)، من خلال ربطها مع مقر فوج للجيش السوري سابقا بالمنطقة".

وأكدت المصادر أن قاعدة "صوامع الحبوب" شهدت أيضا زيادة في التحصينات والمعدات العسكرية، ونشر عربات نوع همر، ومراكز مراقبة.