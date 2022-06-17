كمالوندي: الوكالة على علم بخطوات إيران في منشأة نطنز

العالم-إيران

وقال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الايرانية، على الرغم من أن إيران ليست ملزمة بتقديم معلومات خارج إطار اتفاق الضمانات، لكنها أطلعت الوكالة منذ بداية أعمال البناء التي باشرتها في منشأة نطنز لنقل أنشطة مصنع تساي في كرج إلى هذا الموقع.

واضاف كمالوندي ان هذا الانتقال أتى بهدف رفع مستوى الحماية الأمنية للمنشآت النووية السلمية في إيران، وتم إعلام الوكالة الدولية بهذه الخطوة.

وذكر المسؤول الإيراني أن الجو الإعلامي الذي تحاول وسائل مرتبطة بالصهيونية خلقه بهدف إثارة الغموض والاستغلال السياسي، لن يؤدي إلى نتيجة نظرا لشفافية نشاطات إيران.

وبعد تعرض مركز إنتاج أجهزة الطرد المركزي في منشأة كرج إلى اعمال تخريبية إرهابية قبل أشهر، قررت ايران رفع مستوى الإجراءات الأمنية لا سيما في منشآتها الحساسة وعلى هذا الأساس بدأت بزيادة عدد مراكز تصنيع أجهزة الطرد المركزي بهدف رفع المستوى الأمني فيها.

وأفاد المتحدث بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخفقت في تنفيذ واجباتها المتعلقة بصيانة المنشآت الإيرانية والحفاظ على أمنها لدرجة أنها لم تتخذ أي إجراء حتى في إدانة الأعمال الإرهابية ضد المنشآت الإيرانية.

وفق اتفاق الضمانات إيران ليست ملزمة على اطلاع الوكالة بخطواتها للحفاظ على أمن منشآتها النووية أو إنشاء ورش عمل تحت الأرض لنقل بعض أنشطتها إلى مواقع جديدة، لكنها أبلغت الوكالة بجميع هذه الأنشطة والتي مازالت مستمرة.