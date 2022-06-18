المتحدث باسم الجهاد الاسلامي: الإحتلال سيدفع ثمن اغتيال شهداء جنين

العالم - خاص بالعالم

قال سلمي في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج"مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية،، إن جنين بصمودها ومقاومتها اثبتت للكيان الصهيوني انها عصية على الانكسار.

واوضح سلمي أن عملية اغتيال الشبان الثلاثة في جنين كشفت الوجه البشع والاجرامي للعدو الصهيوني الذي يمارس العنجهية والوحشية بكافة اشكالها ضد الشعب الفلسطيني.

واكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي، أن عمليات الاغتيال التي يمارسها الكيان الغاصب على ابناء الشعب الفلسطيني في جنين، لن تثني ابناء سرايا القدس، وابناء المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية من مواصلة طريق الجهاد والنضال حتى دحر المحتل من كل شبر بارض فلسطين، مشيرا الى ان العدو الصهيوني كل يوم يخفق امام ارادة المقاومة، والجماهير الفلسطينية المتمسكة بحقها في تحرير اراضها.

ولفت سلمي، الى ان مخيم جنين يشكل رافعة مهمة في الضفة الغربية، بافشال كل المخططاته، وسياسياته التي تاتي على شكل اقتحامات واغتيالات واعتقالات، من أجل انهاء المقاومة واقتلاع الشعب الفلسطيني من ارضه.

وشدد سلمي، ان المقاومة في معركة مفتوحة مع الاحتلال الاسرائيلي، وان الاحتلال سيدفع ثمن الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في جنين، وان اغتيال المقاومين في جنين له تبعات ثقيلة على الاحتلال الاسرائيلي.

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