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تحطم مقاتلة تابعة للجيش في مدينة اصفهان دون ضحایا

تحطم مقاتلة تابعة للجيش في مدينة اصفهان دون ضحایا
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس هيئة العلاقات العامة في الجيش الإيراني، في محافظة أصفهان( وسط البلاد) العقيد رسول معتمدي عن تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف- 14 بسبب خلل فني في محركها أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة الشهيد بابائي بالمدينة .

العالم - ايران

وأكد العقيد معتمدي لمراسل وكالة إرنا أن الحادث وقع في ساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي حيث حصل خلل تقني للطائرة حين أداء مهمة في قاعدة الشهيد بابائي بمدينة أصفهان وسط إيران ما تسبب بخروج الطيار ومساعده من الطائرة بالمظلة.

وأضاف أن الطيار ومساعده اللذين أصيبا بجروح طفيفة تم نقلهم إلى أحد مستشفيات مدينة أصفهان لتلقي العلاج، لافتا إلى أن الطائرة تحطمت بالكامل.

وكانت مقاتلة من طراز F7 تحطمت شرقي مدينة أصفهان في 24 مايو 2022 أدى إلى مصرع الطيار ومساعده.

وفي 21 شباط/فبراير 2022 تحطم مقاتلة حربية من طراز F-5 تابعة للجيش في مدينة تبريز شمال غرب البلاد أدى إلى مصرع الطيار ومساعده وأحد المواطنين جراء الحادث.

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