الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخصین بفيروس كورونا

العالم - ايران

وأفادت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 74 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و234 الفا و597 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 60 الف و283 شخصا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 602 ألاف و 641 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 941 ألفا و796 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و663و 263 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 150 مليونا و 207 ألاف و700جرعة.