"حماس" والتشريعي بغزة يثمنان مواقف جنوب إفريقيا والبرلمان الكتالوني

العالم - فلسطين

وثمنت الحركة، في بيان، دعوة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، المجتمع الدولي "إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحق شعبنا منذ 73 عامًا، ووضع حد لها"، ورحب البيان في الوقت ذاته "بمصادقة برلمان إقليم كتالونيا الإسباني، على قرار يقضي بارتكاب الاحتلال جرائم فصل عنصري ضدّ شعبنا الفلسطيني".



وأكدت "حماس" أن "تلك المواقف والقرارات تعدّ انتصارًا لقضية شعبنا العادلة، وتكشف حقيقة الاحتلال القائم على العنصرية والإجرام، والاستهتار بالقانون والمواثيق الدولية"، مشيرة إلى أن ذلك "يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في محاسبة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، تثبيتًا للعدالة ولحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير".



يشار إلى أن برلمان إقليم كتالونيا الإسباني أصدر -الخميس الماضي- قرارًا ينص على أن "إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وأن النظام الذي تطبقه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخالف للقانون الدولي".

ودعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا "ناليدي باندور"، المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد للمظالم المستمرة التي يواجهها الفلسطينيون، ومساءلة "إسرائيل" عن الظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 73 عامًا.



بدورها، رحبت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، السبت، بقرار اتخذه برلمان مقاطعة كتالونيا في إسبانيا، يقضي بعدِّ "إسرائيل" نظام فصل عنصري، في قرار هو "الأول من نوعه" على مستوى البرلمانات في أوروبا.



وعدّت رئاسة التشريعي، في بيان، أن "القرار يمثل انتصارًا للقضية الفلسطينية العادلة، وتشجيعًا لبقية البرلمانات الأوروبية لإصدار قرارات واتخاذ خطوات برلمانية شبيهة، من شأنها تجريم الاحتلال على ممارساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المتواصلة لكل القوانين والمواثيق الدولية".



ودعت الرئاسة "البرلمانات الأوروبية كافة، أن تحذو حذو البرلمان الكتالوني وتنحاز للعدالة والقيم الأخلاقية ضد الظلم والأبرتهايد الإسرائيلي، والذي وثقته العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، التي من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية".



ولفتت إلى أن "القرار يعتبر دعوة متجددة لتفعيل مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، في اتجاه عزله ومعاقبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".