شاهد.. رد ايراني جديد على القرار المعادي من الوكالة الدولية للطاقة

العالم - إيران

عموئي لفت إلى أن أساس القرار الذي أصدرته الوكالة، لم يكن مقبولا على الإطلاق نظرا لتعاون إيران الكامل مع هذه الوكالة، وقال إنه وفي حال استمرت التقارير المسيسة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن ردود أفعال إيران ستكون أكثر قوة.

المتحدث باسم الوكالة الطالقة الذرية الايرانية "بهروز كمالوندي" أشار إلى ان ايران اتخذت مجموعة من الاجراءات الامنية حول المنشاءات النووية، وذلك للمنع اي عمليات ارهابية، لافتا الى ان السلطات الايرانية قررت تشديد الاجراءات الامنية حول المنشاة النووية بعد العملية الارهابية التي استهدفت منشاة "تساى" في منطقة كرج غربي العاصمة طهران العام الماضي.

كمالوندي بين ان ايران ابلغت الوكالة بجميع اجراءاتها، مع انها لم تكن ملزمة بالتبليغ عن اجراءاتها، معتبرا ان الاجراءات الجديدة تستهدف نقل اعمال مصنع "تساى" الى اطراف محطة نطنز وسط البلاد.

وكان الرئيس الايراني "ابراهيم رئيسي" أكد ان التناقض في السياسات الأمريكية تجاه ايران أدى الى عدم الوثوق بالادارة الأمريكية، مشددا على ان واشنطن أقرت بفشل سياسة الضغوط القصوى وأن الثورة الاسلامية تواصل مسيرة الانتصار والتقدم.

انعدام الثقة بالسياسة الأمريكية ازدادت معدلاته في ظل الحظر الجديد الذي فرضته الخزانة الإيرانية مؤخرا، لكن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" وردا على الحظر شدد على أن بلاده لن تتردد في ابطال مفعول الحظر المفروض عليها، وإنها ملتزمة بالقانون الذي سنه البرلمان، والمسمى بقانون المبادرة الاستراتيجية لانهاء الحظر.

أمير عبد اللهيان أكد أيضا أن إيران لن تبتعد عن مسار المفاوضات التي تفضي الى نتائج، داعيا الولايات المتحدة الى التحلي بالواقعية والابتعاد عن جنون الحظر.



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