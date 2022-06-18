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الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات قبرص التركية إلى وقف تدفق المهاجرين

الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات قبرص التركية إلى وقف تدفق المهاجرين
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

دعا مارغاريتيس شيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية سلطات شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد إلى تحمل المسؤولية بالتصدي لوصول المهاجرين غير الشرعيين.

العالم - اوروبا

وقال شيناس في تصريح إنه "ينبغي محاسبة سلطات القبارصة الأتراك على عدم الحد من تدفق المهاجرين".

وأضاف بعد زيارة منشأت جرى تجديدها في مركز استقبال المهاجرين بمنطقة بورنارا الواقعة بضواحي نيقوسيا "لن ندع الجالية القبرصية التركية تعتبر نفسها محايدة في ما يجري، يجب عليهم أيضا تحمل نصيبهم من المسؤولية وسنجد طريقة لتذكيرهم".

وتابع أن مفوضة الاتحاد الأوروبي المعنية إليسا فيريرا من المقرر أن تجري اتصالات في قبرص في يوليو المقبل لاستكشاف أفضل السبل للتعامل مع هذه القضية.

وأضاف أن تركيا أبدت استعدادا للمساعدة في تقليص عدد المهاجرين الذين يصلون إلى قبرص.

وقالت سلطات الحكومة القبرصية إن الغالبية العظمى من المهاجرين الوافدين تأتي عبر تركيا والشمال القبرصي من خلال نظام تأشيرات الطلاب الفضفاض.

وبعد ذلك يعبر الآلاف منطقة عازلة يسهل اختراقها، والتي تسيطر عليها الأمم المتحدة، من أجل طلب اللجوء في الجنوب القبرصي حيث يوجد مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

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الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات قبرص التركية إلى وقف تدفق المهاجرين

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