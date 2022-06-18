شاهد.. 40 يوما على استشهاد شيرين ابوعاقلة.. ما مطالب اهلها؟

العالم - مراسلون

40 يوما مرت على أغتيال الصحفية "الشهيدة شرين ابو عاقلة"، وما زال الاحتلال يضرب كل المطالبات الدولية بفتح تحقيق عرض الحائط، لا بل أعتبر ما حدث من اعتداءات عنصرية ووحشية على مشيعي جثمان الشهيدة ابو عاقلة اثناء تشيعها بالقدس كان ضروريا، وذلك وفق ما أعلنه جهاز الشرطة لدى الاحتلال والذي رفض استجواب عناصره الذين نفذو الاعتداء والذي شاهده العالم أجمع.

وقال رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي: "العالم كله شاهد ما تم من اعتداء على المشيعين وقد قرروا قبل فحصهم الداخلي انه لم يتم استخلاص اي عبر او معاقبة اي من المسؤولين، المسؤول الرئيسي على هذا الهجوم هو القائد العالم للشرطة والوزير الامني هو وزير الحرب وحكومة "اسرائيل".

عائلة الشهيدة ابو عاقلة والتي اقامت يوم تأبين لها داخل كنيسة اللقاء بالقدس المحتلة بمشاركة اقاربها واحبائها وأبناء القدس وشخصيات سياسية ودينية بمناسبة مرور الـ40 على استشهادها، أكدو على أن مهما حاول الاحتلال التهرب من جريمته الا انهم يصرون على أظهار الحقيقة ومحاسبته مهما طال الزمن.

وقال "جورج خوري "أحد المقربين من عائلة شيرين أبو عاقلة: "نحن نطالب المجتمع الدولي باظهار الحقيقة، ونطالب اهلها والسلطة انهم يتوجهوا الى محاكم دولية لاظهار الحقيقية لاننا لا نريد ان دم الشهيد يهدر".

ورغم محاولات كيان الاحتلال الاسرائيلي التهرب من جريمتة كعادته، الا أن هيئة البث الإسرائيلي ذكرت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لبيد، عقدا اجتماعا في الكنيست، لبحث الانعكاسات الدولية المحتملة لجريمة اغتيال أبو عاقلة، على كيانهم في ظل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي، "جو بايدن".

منذ تنفيذ جريمة اغتيال الشهيدة "شيرين ابو عاقلة"، وحتى هذا اليوم عشرات الشهداء سقطوا بجرائم الاحتلال الاسرائيلي وان دل ذلك على هشاشة هذا الكيان وحالة القلق والرعب التي يعيشها.

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