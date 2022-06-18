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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

تصعيد جديد للكيان الإسرائيلي في غزة وقانون النفط والغاز بين بغداد وأربيل

تصعيد جديد للكيان الإسرائيلي في غزة وقانون النفط والغاز بين بغداد وأربيل
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تصعيد الجيش الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة بعد ان ردت المقاومة الفلسطينية على اغتيال ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية بقذيفة صاروخية باتجاه مستوطنة عسقلان.

العالم - بانوراما

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية غارات على عدد من المواقع ونقاط الرصد التابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... اعلان حكومة منطقة كردستان العراق، انها تعمل على تأسيس شركتين للنفط، في أحدث خطوة في المعركة بين أربيل وبغداد للسيطرة على قطاع النفط في منطقة كردستان العراق.

واعلان حكومة كردستان العراق عن المشروع يأتي بعد خلافات على مدى اعوام بين أربيل وبغداد بخصوص ملف النفط وتسليم الايرادات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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