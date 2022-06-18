البنتاغون بصدد إرسال 4 منظومات صاروخية إضافية إلى أوكرانيا

العالم-الامريكيتان

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو" التي نقلت الخبر عن مصادر عسكرية لم تسمها: "البنتاغون يميل نحو إرسال أربع قاذفات صواريخ أخرى إلى أوكرانيا باعتبارها الدفعة التالية من المساعدات العسكرية".

وأضافت: "الولايات المتحدة أرسلت بالفعل 4 منظومات صاروخية من طراز (HIMARS) متحركة وذخائر دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا، والتي يمكنها إصابة أهداف على مسافة 80 كيلومترا".

ووفقا لأحد المصادر: "لم يتم اتخاذ قرار في إرسال 4 وحدات إضافية بعد".

من جهته، قال مسؤول آخر لم يذكر اسمه، إنه "يمكن توفير (MLRS) إضافية في حزمة المساعدة العسكرية الأمريكية التالية لأوكرانيا".