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إعلام.. سيتم 'القضاء' على بايدن بحلول نوفمبر

إعلام.. سيتم 'القضاء' على بايدن بحلول نوفمبر
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

صرح عضو في الكونغرس الأمريكي أن التضخم المرتفع في البلاد إلى جانب أسعار الغاز القياسية ستكون "قاتلة" للرئيس جو بايدن في الفترة التي تسبق انتخابات الكونغرس النصفية.

العالم - الأميركيتان

وبحسب تصريحات عضو الكونغرس من تكساس، لانس جودن لشبكة "فوكس نيوز"، فإن الوضع مع ارتفاع التضخم وأسعار الوقود القياسية في الولايات المتحدة لن يتغير في المستقبل القريب، حيث تواصل إدارة بايدن "صب البنزين الغالي على النار". قائلا: إنهم يرفضون الاعتراف بخطئهم ويلومون روسيا و شركات النفط والغاز.

كما قال عضو الكونجرس، إن الأمريكيين يشعرون بالإهانة والضجر من الوضع الحالي، لكن الزعيم الأمريكي "يوجه أصابع الاتهام إلى الجميع ما عدا نفسه".

مضيفا أن الأزمة التضخمية الحالية في الولايات المتحدة كانت نتيجة الإنفاق الحكومي المفرط وضخ الأموال في الاقتصاد، مما أدى إلى "كارثة". مضيفا "أعتقد أنه في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي، التي ستجرى خلال بضعة أشهر فقط، ستكون أسعار البنزين مدمرة بالنسبة له. هناك القليل جدا من الأشياء التي يمكن تحسينها لمساعدته والديمقراطيين في إنقاذ الكونغرس".

هذا من المقرر إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر 2022. حيث سيتم انتخاب أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الشيوخ.

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