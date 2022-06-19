الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قراءة نشيد 'تحية ايها القائد' في مكان اغتيال الشهيد سليماني

قراءة نشيد 'تحية ايها القائد' في مكان اغتيال الشهيد سليماني
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

تمت قراءة النشيد الايراني "سلام فرمانده" (تحية ايها القائد) في مكان اغتيال قادة النصر الشهيد قاسم سليماني وابومهدي المهندس في محيط مطار "بغداد" الدولي من قبل مجموعة من الاطفال والناشئة.

العالم - ایران

وقد حظي نشيد "تحية ايها القائد" الذي يخاطب الامام المهدي المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) بالكثير من الاهتمام والاقبال خلال الاشهر الاخيرة وتمت قراءته من قبل العديد من المجموعات خاصة الاطفال والناشئة في مختلف دول العالم باللغة الفارسية وبمختلف اللغات الاخرى.

وفي العراق وبعد قراءة نشيد "تحية ايها القائد" في كربلاء المقدسة ومن ثم في معرض بغداد الدولي لكتب الاطفال، قام مجموعة من الاطفال والناشئة من مدرسة "الشهيد قاسم سليماني" ببغداد بقراءة النشيد في مكان اغتيال قادة النصر الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس.

وحمل التلامذة صور الشهيدين سليماني والمهندس حين قراءتهم للنشيد.

يذكر ان الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس استشهدا بمعية عدد من مرافقيهما اثر ضربة جوية بعملية اغتيال غادرة قامت بها القوات الاميركية الارهابية في محيط مطار بغداد الدولي فجر يوم 3 كانون الثاني عام 2020.

روابط ذات صلة

هذا ما قاله منشد ومترجم نشيد "سلام فرمانده" بالعربية+فيديو

نشيد 'سلام فرمانده'.. تحية للقائد بنسخة لبنانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس كازاخستان يصل إلى طهران

انفجار عبوة قرب مقر لجهاز المخابرات في بغداد

سياسي جزائري يدعم مشروع الرئيس تبون ويحذر من إفشاله

شاب يوجه ضربة لاحدى قلاع الامن الاسرائيلي باختراقها

شاهد.. مهرجان استخلاص ماء الورد الايراني في طهران

قراءة نشيد 'تحية ايها القائد' في مكان اغتيال الشهيد سليماني