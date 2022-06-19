قراءة نشيد 'تحية ايها القائد' في مكان اغتيال الشهيد سليماني

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وقد حظي نشيد "تحية ايها القائد" الذي يخاطب الامام المهدي المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) بالكثير من الاهتمام والاقبال خلال الاشهر الاخيرة وتمت قراءته من قبل العديد من المجموعات خاصة الاطفال والناشئة في مختلف دول العالم باللغة الفارسية وبمختلف اللغات الاخرى.

وفي العراق وبعد قراءة نشيد "تحية ايها القائد" في كربلاء المقدسة ومن ثم في معرض بغداد الدولي لكتب الاطفال، قام مجموعة من الاطفال والناشئة من مدرسة "الشهيد قاسم سليماني" ببغداد بقراءة النشيد في مكان اغتيال قادة النصر الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس.

وحمل التلامذة صور الشهيدين سليماني والمهندس حين قراءتهم للنشيد.

يذكر ان الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس استشهدا بمعية عدد من مرافقيهما اثر ضربة جوية بعملية اغتيال غادرة قامت بها القوات الاميركية الارهابية في محيط مطار بغداد الدولي فجر يوم 3 كانون الثاني عام 2020.