لقاء مصري اردني بحريني اليوم في شرم الشيخ

العالم - مصر

وأعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان، عن مغادرة الملك عبد الله الثاني إلى المدينة المصرية، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والبحريني حمد بن عيسى.

وذكر البيان أن الملك توجه إلى شرم الشيخ في "زيارة عمل" لم يحدد مدتها، ودون أن يذكر مزيدا من التفاصيل حول أسباب اللقاء ودوافعه.

ويربط مراقبون الاجتماع الثلاثي بزيارة بايدن للمنطقة حيث سيزور تل ابيب والرياض، في ما يبدو أنه تحضير لتطبيع او بداية تطبيع علني بين السعودية والكيان الاسرائيلي، كذلك كشفت رويترز يوم امس ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيبدأ جولة إلى مصر والأردن وتركيا.