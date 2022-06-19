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قبيل زيارة بايدن للمنطقة..

لقاء مصري اردني بحريني اليوم في شرم الشيخ

لقاء مصري اردني بحريني اليوم في شرم الشيخ
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

تشهد مدينة شرم الشيخ، الأحد، لقاءً مصرياً أردنياً بحرينياً، يجمع يجمع الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني والملك حمد بن عيسى، وهي دول مطبعة مع الكيان الاسرائيلي.

العالم - مصر

وأعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان، عن مغادرة الملك عبد الله الثاني إلى المدينة المصرية، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والبحريني حمد بن عيسى.

وذكر البيان أن الملك توجه إلى شرم الشيخ في "زيارة عمل" لم يحدد مدتها، ودون أن يذكر مزيدا من التفاصيل حول أسباب اللقاء ودوافعه.

ويربط مراقبون الاجتماع الثلاثي بزيارة بايدن للمنطقة حيث سيزور تل ابيب والرياض، في ما يبدو أنه تحضير لتطبيع او بداية تطبيع علني بين السعودية والكيان الاسرائيلي، كذلك كشفت رويترز يوم امس ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيبدأ جولة إلى مصر والأردن وتركيا.

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