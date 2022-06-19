بارزاني: الجيش يمثل جميع مكونات العراق ويحميها

العالم - العراق

وذكرت رئاسة اقليم كردستان العراق في بيان، أن "بارزاني شدد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش، ولا سيما في مناطق المادة 140 بهدف التصدي للإرهاب، وجدد التأكيد على ضرورة النظر إلى البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية، إلى جانب دعمها ومساندتها، لأن ذلك يصب في صالح استتباب الوضع الأمني في العراق عامة" حسبما افاد موقع موازين نيوز.



وأضاف "كما ينبغي أن يمثل الجيش العراقي جميع المكونات العراقية وأن يحميها جميعاً من دون تمييز".



وفي سياق ذلك، عرض الوفد العسكري والأمني العراقي الرفيع ايجازاً عن الوضع الأمني والعسكري في العراق، وأشار إلى أن زيارته تهدف لتطوير وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجيش والبيشمركة.