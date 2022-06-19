ايران والجوار، دبلوماسية فعالة وعلاقات وثيقة...إضراب القضاة واحتجاجات الشارع التونسي

العالم - بانوراما

وقد شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ضرورة تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين مشيرا إلى التبادل التجاري شهد نموا بنسبة خمسين بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تنظيم جبهة الخلاص الوطني التونسية مسيرة حاشدة في شوارع العاصمة تونس رفضا لما وصفته بمخاطر التفكيك العبثي الذي تمارسه السلطة.

الاف التونسيين خرجوا السبت إلى الشارع للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه رئيس البلاد، متهمين إياه بخطف الدولة والسعي لترسيخ الحكم الفردي.

ويستمر اضراب القضاة في البلاد رفضا لسياسة الرئيس سعيد وقراراته الاخيرة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش