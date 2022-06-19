إسلامي: نقل ملف إيران إلى مجلس المحافظين كان الاختبار الأخير للعدو

العالم - إيران

وقال إسلامي لوكالة تسنيم: على العالم أن يعرف أن إيران تمتلك ثلاثة في المائة من الإمكانات النووية في العالم، ولكن تم إجراء أكثر من 25 في المائة من عمليات التفتيش في إيران.

وأضاف: أجرى الأعداء اختبارهم الأخير ونقلوا ملف إيران إلى مجلس المحافظين، ورددنا عليهم بطريقة قانونية تماما.

وأشار إسلامي إلى أن المنظمات الدولية يجب ألا تسيء استغلال قدراتها، وقال: المهم هو أن يعرف العالم أن إيران تمتلك ثلاثة في المائة من المكانات النووية العالمية، ولكن تم إجراء أكثر من 25 في المائة من عمليات التفتيش في إيران.

وأضاف أنه يجب إجراء عمليات تفتيش في الدول التي تثير الضجة حول إيران، قائلا إن: الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين فرنسا وأستراليا تتناول معالجة البلوتونيوم وهي في مجال إعادة معالجة الوقود وهذا هو المسار العسكري.. أليسوا حساسين تجاه تلك البلدان؟

واوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية أن هذه الإجراءات تتماشى مع سياسة الضغط النفسي والسياسي والضغوط القصوى على الشعب الإيراني، وقال: إذا كانوا يريدون الالتزام بالمعاهدة، يمكنهم تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه لا كلمة واحدة أكثر ولا كلمة واحدة أقل .