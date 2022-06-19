وزير الخارجية المصري يتوجه إلى لوكسمبورغ

العالم - مصر

وسيرأس الدورة كل من شكري والممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك لاعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تعد بمثابة إطار التعاون بين الجانبَين خلال الفترة من 2021 إلى 2027.

ونقل البيان عن السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ،القول إن شكري سيجتمع أيضاً بمجموعة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وذلك للتشاور حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها موضوعات المناخ، في ضوء استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

كما أوضح حافظ أن الوزير سيعقد أيضاً عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية الأوروبيين على هامش الاجتماع.

وأضاف أن الزيارة ستشمل أيضاً شقاً ثنائياً لتعزيز العلاقات بين مصر ولوكسمبورغ.