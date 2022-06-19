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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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نبض السوشيال
ابراهيم رئيسي : اشكر الرئيس الكازاخي وسازور كازاخستان تلبية لدعوة الرئيس توكاييف.
ابراهيم رئيسي : الوجود الاجنبي في مختلف المناطق يزيد من ازماتها.
ابراهيم رئيسي : نعتقد بان قضايا المنطقة قابلة للحل عبر مسؤوليها.
ابراهيم رئيسي : ندعو لتشكيل حكومة تضم جميع الاطياف في افغانستان.
ابراهيم رئيسي : البلدان ينويان التعاون مع المنظمات الدولية واتخاذ خطوات جادة في هذا المجال.
ابراهيم رئيسي : محادثات اليوم وفرت الارضية لتعزيز العلاقات الثنائية.
ابراهيم رئيسي : المجالات الثقافية والحظارية تحتم على وجود علاقات قوية بين البلدين.
ابراهيم رئيسي : من المؤكد ان العلاقات الثنائية قابلة للتوسع.
ابراهيم رئيسي : توقيع الاتفاقيات تشير الى سعي البلدين لتوثيق العلاقات المشتركة.
ابراهيم رئيسي : خلال العقود الثلاثة الاخيرة كانت العلاقات الثنائية جيدة لكنها لم تكن كافية.
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-06-2022
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الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.