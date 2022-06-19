وزير الداخلية التركي يزور الشمال السوري لدفع مخططات بلاده قدما

العالم - مراسلون

مشروع جديد تحضره انقرة في الشمال السوري من خلال بناء 240 الف منزل موزعين على 13 منطقة سورية وعلى رأسها اعزاز وجرابلس والباب وتل ابيض وراس العين وغيرها.

وقال الاعلامي رضا الباشا:"تسعى انقرة من خلال هذا التوطين لتغيير ديمغرافية المنطقة بشكل كامل خاصة في عفرين لانها تريد تغيير ديمغرافية عفرين بشكل كامل وثانيا توطين السوريين ذات الانتماء السياسي القريبين لتركيا وثالثا استخدام هؤلاء كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية وهذه العوامل الثلاثة تمكن تركيا من أن تكون لاعبا اساسيا".

وزير الداخلية التركي يعلن من تل ابيض بريف الحسكة عن تنفيذ مشاريع سكنية جديدة استعدادا لتوطين مليون شخص فيها من المسلحين وعائلاتهم في محاولات للتغيير الديموغرافي للسكان شمالي سورية.

اتفاقية أضنة تعود للواجهة من جديد فهي الشماعة التي يعلق عليها اردوغان تدخله في سورية ضاربا عرض الحائط بباقي بنودها التي تنص على عدم اجراء أي نشاط على أراضي الطرفين ينتج عنه اضرار بأمنها واستقرارها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...