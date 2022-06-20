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زوجة 'أسانج' تتأوه على صحة زوجها.. تدهورت كثيرا في السجن

زوجة 'أسانج' تتأوه على صحة زوجها.. تدهورت كثيرا في السجن
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفادت ستيلا موريس، زوجة مؤسس ويكيليكس"، جوليان أسانج، بتدهور حالة زوجها الصحية بشكل جدي في سجن بيلمارش الذي يقبع فيه حاليا.

العالم - اوروبا

وقالت موريس في حديثها للإذاعة الأسترالية: "أنا قلقة على جوليان، لم أتحدث معه منذ إعلان القرار (قرار وزارة الداخلية البريطانية حول تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة)، رأيته الثلاثاء وكان وضعه مقلقا للغاية... تدهورت صحته الجسدية بشكل كبير خلال فترة وجوده في سجن بيلمارش".

وأضافت أنها "ستستأنف ضد الحكومة الأمريكية وقرار وزير الداخلية البريطاني على حد سواء".

وقالت منظمة "ويكيليكس" الجمعة الماضية، إن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، صادقت على تسليم مؤسس المشروع، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه خطر عقوبة السجن لمدة 175 عاما.

ووصفت المنظمة هذا القرار بـ "اليوم المظلم" لحرية التعبير وأعلنت عن خططها للاستئناف.

المصدر: نوفوستي

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زوجة 'أسانج' تتأوه على صحة زوجها.. تدهورت كثيرا في السجن

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