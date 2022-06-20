محمد علي الحوثي يسخر من وزير إماراتي وتجاوب كبير في التويتر + فيديو

العالم - الإمارات

ونشر الحوثي عبر تغريدة له في التويتر، مقطع فيديو قال فيه “نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ووزير الداخلية”، سيف بن زايد:” إن اللؤلؤ كان موجودا فقط في الإمارات دون غيرها من الدول وإنها كانت تُصدر اللؤلؤ للفراعنة المصريين قبل 7000 سنة.

وسخر الناشطون من مختلف أنحاء العالم من تصريحات الوزير الإماراتي وقال بعضهم ساخرا:” إن "عمر بسكويت أبو ولد أكبر من عمر الإمارات".

وبحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قال المسؤول الإماراتي خلال مؤتمر، إن "اللؤلؤ كان موجودا فقط في الإمارات دون غيرها من الدول"، زاعما أن أجداد الإماراتيين كانوا يصدرون اللؤلؤ إلى الفراعنة المصريين قبل 7000 سنة، دون أن يذكر مصدر معلوماته.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، مشككين في رواية المسؤول الإماراتي.