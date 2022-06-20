بيونغ يانغ تتوقف فجأة عن استيراط منتجات الوقاية من كورونا من الصين

العالم - اسيا والباسفيك

وحسب (رويترز) ، انخفضت حالات الإصابة الجديدة اليومية بالحمى في كوريا الشمالية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، منذ أن اعترفت الدولة لأول مرة في منتصف أيار/مايو بأنها تكافح تفشي كوفيد-19.

لكنها لم تكشف بعد عن عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

ولم تستورد كوريا الشمالية أي كمامات للوجه أو أجهزة قياس الحرارة أو قفازات مطاطية أو أجهزة تنفس صناعي أو لقاحات من الصين في أيار/مايو، وفقا للبيانات الصادرة عن الجمارك الصينية اليوم الاثنين.

وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل، استوردت كوريا الشمالية أكثر من 10.6 مليون كمامة للوجه، وما يقرب من 95 ألف جهاز لقياس الحرارة وألف جهاز تنفس صناعي من الصين.

وعرضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقديم المساعدة لكوريا الشمالية، بما في ذلك في توفير اللقاحات، لكن بيونغ يانغ لم تستجب.

ونظرا لأن بيونغ يانغ لم تؤكد أبدا بشكل مباشر عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، قالت منظمة الصحة العالمية في حزيران/يونيو إنها تفترض أن الوضع يزداد سوءا.

وفي المجمل، تراجعت صادرات الصين إلى كوريا الشمالية بنسبة 85.2% إلى 14.51 مليون دولار في أيار/مايو من 98.1 مليون دولار في نيسان/أبريل.