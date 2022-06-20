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الصحة اللبنانية تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القردة، من أين اتت؟

الصحة اللبنانية تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القردة، من أين اتت؟
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل اول إصابة بجدري القردة في لبنان.

العالم- لبنان

وكشفت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن الحالة وافدة من الخارج وهي تتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية. كما تتابع الوزارة تحديد ومتابعة المخالطين المقربين.

وذكرت وزارة الصحة العامة بأن مرض جدري القدرة ينتج من فيروس ينتقل الى الانسان، اما من الحيوان الى الانسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة (القوارض او القردة) في البلدان المستوطن فيها الفيروس في الدول الافريقية جنوب صحراء (نيجيريا، جمهورية الكونغو الديموقراطية كينشاسا، الكامرون وجمهورية افريقيا الوسطى...) او من انسان الى انسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية والرذاذ، العلاقات الجنسية أو بطريقة غير مباشرة عبر الأدوات الملوثة لا سيما ملاءات الأسرة.

وطالبت الوزالة عامة الناس اتخاذ إجراءات الوقاية التالية: التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول االتي يستوطن فيها المرض وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية.

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