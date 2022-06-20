ناجية من هيروشيما تحث على رفض 'الخرافة الخطيرة' للأسلحة النووية

العالم ـ أسيا والباسفيك

وجهت سيتسوكو ثورلو التي تعيش في كندا هذا النداء في كلمة عبر الإنترنت يوم السبت في فعالية أقيمت برعاية الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية. وأقيمت هذه الفعالية قبل الاجتماع الأول للدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية الذي سيفتتح في العاصمة النمساوية فيينا يوم الثلاثاء.

وشاركت ثورلو قصة معاناتها من القصف الذري في مسقط رأسها عندما كانت طالبة في الثالثة عشر من عمرها. وشددت على أهمية معاهدة الأمم المتحدة بالقول إنها "الانفتاح الذي يمكن أن ينهي فترة طويلة من الإرهاب النووي". وقالت ثورلو إنها قلقة من "احتمال أن يتم استخدام رعب وصدمة الحرب في أوكرانيا للترويج للأسلحة النووية كوسيلة حماية".

وأضافت ثورلو "علينا أن نتنصل من تلك الخرافة الخطيرة الآن قبل أن يدمر الإعصار الكارثي للحرب النووية الحياة على الأرض".

كما وجهت ثورلو نداء إلى رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو. وقد قررت الحكومة اليابانية عدم المشاركة كمراقب في الاجتماع الأول للدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة. وقالت إن "الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هي أن تتخلى الإنسانية عنها وتقضي عليها". وحثت كيشيدا على "المساعدة في إخراج اليابان من ظلام التبعية النووية".

وكان كيشيدا، الذي تقع دائرته الانتخابية في مدينة هيروشيما، قد أعرب عن نيته استضافة قمة مجموعة السبع في المدينة العام القادم.