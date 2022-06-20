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ضاحي خلفان يدعو الإماراتيين للتقشف وحديث عن العودة لعهد التمر!

ضاحي خلفان يدعو الإماراتيين للتقشف وحديث عن العودة لعهد التمر!
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

بعد الهجوم عليه خلال الأيام الماضية بسبب حديثه عن التقشف، دافع نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان عن رؤيته التي طرحها بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، زاعما ان الإماراتيين سيقفون دوما بجانب حكامهم حتى لو عادوا لعهد “التمر”، وفق زعمه.

العالم- الامارات

وقال “خلفان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” : “سأظل داعيا الى التقشف حتى في أيام غير الغلاء..لا للبذخ..لا للتبذير والبعد من الإنفاق مهم. ومن يعتبر ذلك استفزازا يراجع طبيب نفساني.”

وأضاف في تغريدة أخرى: “لا تتزعزع ثقتنا ابدا في وطنا مع أي متغيرات تحدث…دائما علينا ان نظن خيرا بأننا سنبقى الأفضل من حيث الرعاية بعون الله تعالى ثم رعاية قادتنا.. وتلاحم مواطنينا. نحن على الفقر وعلى الخير عشنا معهم…ولو تغيرت الأحوال ..ما نتغير..سنبقى عيال زايد.”

وتابع “خلفان” قائلا: “عموما الحياة دائما فيها تقلبات معيشية اليوم غني بكرة فقير والعكس صحيح… اليوم رخص وبكرة غلاء..وهكذا.. فلا ننقلب على اعقابنا ونترك نهجنا الذي كنا عليه . والله لو رجعنا الى عهد التمر ليظل رضانا عن حكامنا كما هو..لاننا نعلم ان الخير لما اقبل عليهم صنعوا منه وطنا زاهيا ومواطنا كريما”.

كما دعا “خلفان” الإماراتيين إلى عدم نشر شكواهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “خلوا وسائل التواصل الاجتماعي للسلام…والسوالف.. والمناسبات.. ونتبادل المعرفة…أما الشكاوى فلها قنوات ينبغي أن تكون غير وسائل التواصل الإجتماعي.”

ارتفاع أسعار الوقود

يشار إلى انه في واقعة جديدة تؤكد على انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين الإماراتيين وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية في دولة ذات إيرادات نفطية ضخمة، اعترفت صحيفة “الرؤية” الإماراتية بداية الشهر الجاري بارتفاع أسعار الوقود بشكل مبالغ فيه جدا، الأمر الذي جعل المواطنين في المناطق الحدودية إلى اللجوء لدولة جارة لتعبئة خزانات الوقود.

وقالت الصحيفة أن ارتفاع أسعار الوقود دفعت لتغيير سلوك المستهلك ولجوئه لأساليب جديدة لخفض الانفاق.

وأوضحت أنه مع ارتفاع أسعار الوقود في الدولة، ارتفع الطلب على السيارات الصغيرة فئة 4 سلندر إلى 70%. في حين أصبح الطلب على بنزين “إي بلس90” متزايدا بشكل كبير بدلا من بنزين “خصوصي 95”.

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ضاحي خلفان يدعو الإماراتيين للتقشف وحديث عن العودة لعهد التمر!

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