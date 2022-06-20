رئيس القرم: الجيش الأوكراني يقصف منصات نفطية

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وكتب أكسيونوف في قناته على "تليغرام": "قام العدو صباح اليوم بتوجيه ضربة لمنصات الحفر التابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز "تشيرنومورنفطغاز". أنا على اتصال بالزملاء في وزارة الدفاع والأمن الفيدرالي، نعمل على إنقاذ الأشخاص".

وأضاف أكسيونوف: "تم إنقاذ خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة مصابين، جاري البحث عن الآخرين".

وأشار رئيس شبه جزيرة القرم إلى أن وزارة الدفاع تجري عملية إنقاذ تشارك فيها سفن وطائرات.

من جانبها أكدت عضو مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان) عن جمهورية القرم، أولغا كوفيتيدي، تعليق العمل مؤقتا بتلك المنصات.

يذكر أن 12 شخصا كانوا يعملون في منصات الحفر التي تعرضت للقصف الأوكراني في انتهاك صارخ لقواعد الحرب التي تجرم استهداف المدنيين.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.