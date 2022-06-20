الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

سخط شعبي في جنوب اليمن ضد ما يسمى بالمجلس الرئاسي

الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

تصاعدٌ مستمرٌ لموجة السخط الشعبي في مدينة عدن وبعض المحافظات اليمنية التي تحت سيطرة ما يُسمى بالمجلس الرئاسي السلطةِ الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.

العالم - مراسلون

اذ تتسع رقعة التظاهرات الغاضبة احتجاجاً على استمرار تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الاساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار الوقود ونهب الثروات النفطية.

الاحتجاجات الغاضبة في الجنوب اليمني لم تقتصر على التنديد بتردي الأوضاع وحالة الانفلات الأمني، بل رُفعت فيها المطالب برحيل مجلس رشاد العليمي وحكومته بعد أسابيع قليلة من تشكيله،.

ووصل الأمر إلى إغلاق المحتجين للشوارع الرئيسية ومحاصرة مقار حكومية والدعوة إلى حالة عصيان مدني شامل والتوعد بمواصلة الخطوات التصعيدية.

التصعيد الشعبي هذا يأتي في وقت تتحدث فيه مصادر عن اتساعٍ لرقعة الخلافات والصراعات بين أطراف ما يُسمى بالمجلس الرئاسيوعجز قيادته من العودة إلى مدينة عدن.

إذ يُتهم المجلس الانتقالي بالتصعيد ضد شركائه، في وقت تكشف معلوماتٌ أن ما يُعرف بتيار هاديبات يقود حراكاً متعدد الأوجه لإسقاط الإنتقالي.

وتؤشر هذه التطورات إلى أزمة جديدة بين فرقاء السلطة التي شكلتها الرياض مؤخراً، أزمة أبانتها التحركات والتصريحات العدائية المتبادلة ما بين أطراف هذه السلطة ولجوء بعضها لاستخدام ورقة الشارع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

میلیشیا 'الانتقالي' تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في عدن

محمد علي الحوثي يسخر من وزير إماراتي وتجاوب كبير في التويتر + فيديو

السعودية مع خفض أسعار البنزين في أمريكا و رفعها في اليمن!

السعودية تعاقب قبائل الحد الجنوبي وتهيئ لإنشاء منطقة عازلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

احذر.. إفطار يبدو صحيا ينبغي تجنبه لوقف ارتفاع ضغط الدم

بالفيديو.. السودان يعيش أزمة قمح وصعوبة تصريف الإنتاج

بالفيديو.. سخط شعبي في جنوب اليمن ضد ما يسمى بالمجلس الرئاسي

موسكو تستدعي القائمة بأعمال ليتوانيا وتحذرها من الرد

كرزاي يشيد بمواقف ايران الداعمة لامن واستقرار افغانستان

بالصور.. مدرعة تركية تدهس سوري بريف عفرين