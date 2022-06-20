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اتساع الاحتجاجات الغاضبة إلى ثالث مدينة بعد عدن ولحج

اتساع الاحتجاجات الغاضبة إلى ثالث مدينة بعد عدن ولحج
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

اتسعت دائرة الاحتجاجات الغاضبة المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات الأساسية منها الكهرباء، إلى ثالث محافظة جنوبية بعد عدن ولحج الواقعة تحت سيطرة مليشيا التحالف.

العالم- اليمن

وطالب العشرات من المواطنين الغاضبين، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطات المحلية التابعة للتحالف في مدينة قعطبة بالخدمات الرئيسية من الكهرباء والصحة والمياه وضبط الأسعار ومحاسبة الفاسدين في المرافق الرسمية الذين ضاعفوا المعاناة.

ووصف المحتجون في شعاراتهم قعطبة بالمدينة المظلومة، وأهلها من الفئات الأشد فقرا ومعاناة نتيجة التهميش، رغم الايرادات الضخمة التي لا لم يكن لها أثر في التنمية والخدمات المحلية.

وشدد المحتجون على مواصلتهم التصعيد والاحتجاج حتى تعود قعطبة إلى وضعها الطبيعي من الخدمات التي كانت عليه، والمطالبة بالتوزيع العادل للجانب الاغاثي

ودعوا إلى استمرار الاحتجاجات حتى يتم تلبية مطالب ابناء المديرية واسقاط رموز الفساد والفاسدين، وتوقيع عريضة احتجاجية أخرى أمام سوق قعطبة طالبوا فيها بالخدمات لسكان المدينة.

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