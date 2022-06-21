الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الجمهوريون في تكساس يرفضون الاعتراف ببايدن رئيساً

الجمهوريون في تكساس يرفضون الاعتراف ببايدن رئيساً
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

تبنّى الحزب الجمهوري في ولاية تكساس الأميركية قراراً في مؤتمر الولاية، يرفض فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات عام 2020، "الأمر الذي يزيد في مواءمة مؤسسة حزب الولاية مع الرئيس السابق دونالد ترامب في بثّ مزاعم انتخابية كاذبة"، وفق شبكة "سي أن أن" الأميركية. 

العالم - الأميركيتان

وذكرت الشبكة أنّه جاء في القرار، الذي تم تمريره بالتصويت الصوتي في هيوستن يوم السبت الماضي: "نرفض النتائج المعتمدة للانتخابات الرئاسية لعام 2020، ونرى أنّ الرئيس بالنيابة جوزيف روبينيت بايدن جونيور لم يُنتخب بطريقة شرعية من جانب شعب الولايات المتحدة".

وأضاف القرار: "نحن نحثّ بشدة جميع الجمهوريين على العمل لضمان نزاهة الانتخابات والحضور للتصويت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، للتغلب على أي احتيال محتمل".

وأظهرت بيانات أعدّتها صحيفة "واشنطن بوست"، في وقتٍ سابق، أنّ أكثر من 100 شخص من الرابحين من الحزب الجمهوري ضمن السباقات الانتخابية للحزب، يؤيدون مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الولايات المتحدة الأميركية عام 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ فوز المؤيدين لمزاعم ترامب "الكاذبة" أصبح جزءاً من صيغة رابحة في مسابقات الحزب الجمهوري، الأمر الذي يعني "تهديداً لمستقبل الديمقراطية الأميركية". ووفقاً لبيانات الصحيفة، اختار الناخبون 108 مرشحين ممن يدعمون مزاعم ترامب بشأن ما جرى خلال الانتخابات.

روابط ذات صلة

بايدن يتهم روسيا بإثارة أزمة جديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المبعوث الأممي بالسودان يصف الأوضاع الإنسانية في جنوب البلاد بــــ"كارثية"

للمرة الأولى منذ عقد.. صناعيون مصريون يركبون قطار التطبيع مع الاحتلال

الجمهوريون في تكساس يرفضون الاعتراف ببايدن رئيساً

طالب يذبح زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة المصرية+صور

غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي لتمديد آلية مساعدة سوريا

اليمن.. تسجيل 134 خرقا للهدنة على خلال 24 ساعة