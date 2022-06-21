الجمهوريون في تكساس يرفضون الاعتراف ببايدن رئيساً

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وذكرت الشبكة أنّه جاء في القرار، الذي تم تمريره بالتصويت الصوتي في هيوستن يوم السبت الماضي: "نرفض النتائج المعتمدة للانتخابات الرئاسية لعام 2020، ونرى أنّ الرئيس بالنيابة جوزيف روبينيت بايدن جونيور لم يُنتخب بطريقة شرعية من جانب شعب الولايات المتحدة".

وأضاف القرار: "نحن نحثّ بشدة جميع الجمهوريين على العمل لضمان نزاهة الانتخابات والحضور للتصويت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، للتغلب على أي احتيال محتمل".

وأظهرت بيانات أعدّتها صحيفة "واشنطن بوست"، في وقتٍ سابق، أنّ أكثر من 100 شخص من الرابحين من الحزب الجمهوري ضمن السباقات الانتخابية للحزب، يؤيدون مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الولايات المتحدة الأميركية عام 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ فوز المؤيدين لمزاعم ترامب "الكاذبة" أصبح جزءاً من صيغة رابحة في مسابقات الحزب الجمهوري، الأمر الذي يعني "تهديداً لمستقبل الديمقراطية الأميركية". ووفقاً لبيانات الصحيفة، اختار الناخبون 108 مرشحين ممن يدعمون مزاعم ترامب بشأن ما جرى خلال الانتخابات.