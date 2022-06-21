'عزم الصادقين'.. رفعت جاهزية المقاومين القتالية

العالم - نبض السوشيالأطلق مقاوموا الجهاد الاسلامي تحت لواء "ســـرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، مناورات "عزم الصادقين" في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم أمس الاثنين، وهي مناورات عسكرية واسعة انطلفت في قطاع غزة.

شاركت عدة تشكيلات عسكرية لــ"سرايا القدس" في المناورات المشار اليها (عزم الصادقين)، حيث شملت التشكيلات المئات من مقاومي حركة الجهاد الاسلامي، التي اكدت في ختام المناورات مساء امس الاثنين، تحقيق تقدم على مستوى الجاهزية القتالية، في عدة تشكيلات عسكرية.

الى ذلك، أكد الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"، أبو حمزة، أنّ المناورات تأتي "استكمالاً للإعداد والتجهيز، واستعداداً لأي معركة مقبلة، مضيفا أن "المناورات ستنفَّذ على مدى أيام في قطاع غزة، وستحاكي عمليات ميدانية متعددة، بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية، أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية".

وأشار أبو حمزة إلى أنّ "هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وتأكيداً منا لاستمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة، والله ولي المؤمنين الصادقين".

وقد أصدرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الاحد، تنويهاً مهما للمواطنين بخصوص مناورة "عزم الصادقين"، موضحة خلال فيديو مصور طبيعة هذا التنويه ومجموعة من الارشادات للمواطنين، مشيرة إلى أن شاطئ بحر غزة سيكون منطقة عمليات عسكرية مغلقة، نتيجة المناورة التي تجريها سرايا القدس.

في هذه الاثناء أعلن خبير عسكري لبناني هو الباحث العسكري والاستراتيجي العميد محمد عباس، ان مناورات "عزم الصادقين" إعداد تكتيكي لكافة التشكيلات العسكرية لسرايا القدس، لافتا إلى أن مناورات "عزم الصادقين" هي رسالة للعدو بأن هذه المقاومة لن تغمض عينيها، وهي جاهزة لحماية شعبها.

ومساء امس الاثنين اختتمت مناورة "عزم الصادقين" حيث قال أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس في تصريح صحفي: "بحمد الله وتوفيقه اختت منا في سرايا القدس، مساء اليوم، مناورات "عزم الصادقين"، التي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية على مستوى قطاع غزة، وبفضل الله خلصنا إلى نتائج متقدمة لناحية الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وكذلك الدقة في تنفيذ الرمايات، زماناً ومكاناً؛ بما يُعزز القدرة ميدانياً".

وأضاف :" إننا بانتهاء مناورات "عزم الصادقين"، نؤكد في سرايا القدس أننا سنبقى دومًا عند حسن ظن أبناء شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلامية، وسنجابه عدونا الأحمق بكل بسالة وعنفوان، وسنحمي أسرانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله".

نواصل الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي اطلقها النشطاء الفلسطينيون حول الوسومات المذكورة اعلاه (#عزم_الصادقين #فريق_مجاهدون #غزة #سرايا_القدس).

نتابع أولا حساب الناشطة الفلسطينية (زريفة 2) التي غردت قائلة:

#فلسطين_المحتلة

#غزة

#سرايا_القدس

قائد ركن عمليات في سرايا القدس لـ" أحفاد البهاء : رفعنا الجهوزية لمواجهة الاحتلال، وتم وضع السيناريو الخاص بمناورة "عزم الصادقين"؛ لتحاكي خطة دفاعية لرشقات صاروخية تضرب مواقع ومستوطنات وعمق الاحتلال".

وغرد حساب الناشطة الفلسطينية (شام من فلسطين) قائلاة:

#سرايا_القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تعلن انطلاق مناوراتها العكسرية الضخمة #عزم_الصادقين ، انطلاقاً من صباح اليوم لعدة أيام والتي ستحاكي فيها عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية ، أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية #فريق_مجاهدون

نشر حساب الناشط الفلسطيني (ابو الحسين) فيديو عن ختام مناورات عزم الصادقين باطلاقها صليات البهاء الصاروخية قائلا:

#فلسطين_المحتلة #غزة #سرايا_القدس #الجهاد_الإسلامي بتوقيت البهاء 9:00 سرايا القدس في مناورة #عزم_الصادقين تطلق صليات البهاء الصاورخية تجاه أهداف افتراضية بعرض البحر ضمن مناورة عزم الصادقين

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غرد حساب الناشط الفلسطيني (أبوحمزة فلسطين) قائلا:

مناورة #عزم_الصادقين كافة الصواريخ برمياتها (هاون عيار ٦٠_١٢٠_١٨٠) وصواريخ قصيرةالمدى(٤٠)كيلو وصواريخ (١٠٧)التي تمت إطلاقها أصابت الأهداف بشكل مباشر ودقيق داخل عرض البحر لأهداف إفتراضية وتنسيق النيران ودقة اصابة الأهداف تدل على مدى الكفاءة للمقاتلين بالميدان وجهوزيتهم العالية

قال حساب الناشط الفلسطيني (ياسر ممدوح الفاضي #فلسطين) مغردا:

إننا بانتهاء مناورات "عزم الصادقين"، نؤكد في سرايا القدس أننا سنبقى دومًا عند حسن ظن أبناء شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلامية، وسنجابه عدونا الأحمق بكل بسالة وعنفوان، وسنحمي أسرانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله. #عزم_الصادقين.

تحت وسم #فريق_مجاهدون نشر حساب الناشط الفلسطيني (عمر المختار - OMAR ALMOKTAR) مقطع فيديو لنشيد عن القدس يتغنى بحتمية الوعد الالهي بتحريرها.. مما جاء في كلمات النشيد (إن بعدنا أو قربنا.. نحن روح وفؤاد.. قد دعوت الله ربي.. طي صفحات البعاد.. نحن في الله التقينا.. وافترقنا في حماه.. ستعودين (القدس) الينا.. انه وعد الإله.. )، وغرد (عمر المختار - OMAR ALMOKTAR) قائلا:

#فريق_مجاهدون نحنُ روحٌ وفؤاد .

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نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب الناشط الفلسطيني (ياسر ممدوح الفاضي #فلسطين) الذي نشر لوحة شكر وعرفان مقدمة من سرايا القدس لكافة ابناء الشعب الفلسطيني.

شكر وعرفان تقدمت به قيادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين #عزم_الصادقين