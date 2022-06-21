الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: "إسرائيل" مردوعة عن العدوان ضد لبنان بسبب جهوزية حزب الله

الشيخ نعيم قاسم:
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "إسرائيل" مردوعةٌ عن العدوان ضد لبنان، بسبب جهوزية حزب الله الحاضرة دائما لأيّ مواجهة ولو وصلت إلى مستوى الحرب، ولولا استمرار مقاومة حزب الله وجهوزيته لاعتدت إسرائيل على لبنان لابتزازه سياسيًّا، وتحقيق مكتسبات ميدانيًّة، واستدرجت عروضًا سياسية داخلية تخدم الصهاينة.

العالم - لبنان

وقال الشيخ قاسم في مقابلة صحيفة الى أن حزب الله فاجأ العدو الاسرائيلي بالمفاجأت العسكرية في البر والبحر، وبالإمكانات النَّوعية والكثيرة التي وفَّرها قائد محور المقاومة الشهيد قاسم سليماني مع حضوره المباشر في غرفة عمليات المقاومة أثناء العدوان، كما فاجأ حزب الله العدو بالتَّخطيط الدَّقيق والانتشار الواسع في مواقع المعارك العسكرية مع تجهيزها بشكل مستقل لتكون وحدات قتالية مستقلة في المواجهة ومترابطة مع المركز والوحدات الأخرى في مواجهة العدوان الشامل، وهذا من إبداعات وخطط القائد الملهم والاستثنائي الشهيد عماد مغنية.

وأشار الى أنه منذ 1992 بدأ نشاط حزب الله النيابي، واستطاع أن يكون مؤثرًا في القوانين وخدمة المناطق التي يمثلها، وعمل بنشاط تشريعي كبير، لكن لم يشارك في أي حكومة إلى عام 2005، ولا تقتصر أسباب الأزمة الاجتماعية الاقتصادية على إرهاب ومؤامرة أميركا على لبنان، بل تشمل الفساد المستشري في الدولة على كل المستويات، وطبيعة النظام الطائفي الذي يحمي المرتكبين. وأردف بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس حزب الله: أربعون عامًا في مسيرة تصاعدية، وانتصارات عظيمة، وتحولات مفصلية في المنطقة، وكسرٍ للمشروع الأميركي - الإسرائيلي، واستنهاضٍ لشعوب المنطقة، وإحياء لقضية فلسطين والقدس، وارتقاء بها إلى الصف الأول كبوصلة على طريق التحرير والاستقلال.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نعيم قاسم: مرور الوقت دون تشكيل الحكومة سيؤدي لمزيد من الانهيار

الشيخ نعيم قاسم: الاستحقاق المُلحّ والضروري هو تكليف رئيس الحكومة وتشكيلها

حزب الله يعلن عن الاستعداد لاستخدام القوة ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'عزم الصادقين'.. رفعت جاهزية المقاومين القتالية

زعيم حزب تركي معارض لأردوغان: "نشكرك على خدماتك حان وقت التقاعد"

الشيخ نعيم قاسم: "إسرائيل" مردوعة عن العدوان ضد لبنان بسبب جهوزية حزب الله

العراق يعلن دخوله في موجة جديدة من فيروس كورونا

العراق يصدر أول شحنة من الغاز السائل شبه المبرد

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لدعم مفاوضات سد النهضة