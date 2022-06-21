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بعد العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق..

وصول أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية قادمة من الشارقة (صور)

وصول أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية قادمة من الشارقة (صور)
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "سانا" السورية بوصول أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية الدولي قادمة من مطار الشارقة، وذلك بعد تحويل مسار الرحلات من مطار دمشق لمطارات محلية أخرى بسبب تضرره إثر العدوان "الإسرائيلي".

العالم-سوريا

وأشار الوكالة إلى أنه تم تحويل الرحلات إلى مطار اللاذقية ريثما يعود لعمله الاعتيادي مطار دمشق الدولي بعد إنهاء أعمال تأهيل وتصليح الأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي عليه.

وكشفت الحكومة السورية في 10 يونيو 2022 عن الأضرار التي لحقت بمطار دمشق الدولي إثر تعرضه لعدوان إسرائيلي فجر التاريخ المذكور.

وقالت وزارة النقل السورية في بيان إن العدوان الإسرائيلي الغاشم تسبب باستهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة حيث تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير، مع الإنارة الملاحية.

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بعد العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق.. وصول أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية قادمة من الشارقة (صور)

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