وصول أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية قادمة من الشارقة (صور)

العالم-سوريا

وأشار الوكالة إلى أنه تم تحويل الرحلات إلى مطار اللاذقية ريثما يعود لعمله الاعتيادي مطار دمشق الدولي بعد إنهاء أعمال تأهيل وتصليح الأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي عليه.

وكشفت الحكومة السورية في 10 يونيو 2022 عن الأضرار التي لحقت بمطار دمشق الدولي إثر تعرضه لعدوان إسرائيلي فجر التاريخ المذكور.

وقالت وزارة النقل السورية في بيان إن العدوان الإسرائيلي الغاشم تسبب باستهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة حيث تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير، مع الإنارة الملاحية.